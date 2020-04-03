  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. СМИ: Тоттенхэм не собирается отпускать Кейна в МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Тоттенхэм не собирается отпускать Кейна в МЮ

Англия
(1 голосов)

Фердинанд был полностью прав

СМИ: Тоттенхэм не собирается отпускать Кейна в МЮ
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не сможет приобрести Гарри Кейна, несмотря на их достаточно сильный интерес. Об этом передает Manchester Evening News.

Читайте такжеПочему Гарри Кейн нужен Манчестер Юнайтеду: о перспективах возможного трансфера

По данным источника, руководство "шпор" выступает против такого трансфера, так как не хочет усилять конкурента. Гарри связан с лондонцами долгосрочным контрактом до 2024-го года.

В последнее время от игрока появилось все больше намеков на возможный уход. Также интерес к нему проявляют "Ювентус" и "Ман Сити".

Стоит напомнить практически пророческие слова Рио Фердинанда, который был уверен, что "Юнайтед" не переманит Кейна.

Читайте такжеФердинанд: Моуриньо не отпустит Кейна в МЮ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Гарри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...