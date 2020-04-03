СМИ: Тоттенхэм не собирается отпускать Кейна в МЮ

"Манчестер Юнайтед" не сможет приобрести Гарри Кейна, несмотря на их достаточно сильный интерес. Об этом передает Manchester Evening News.

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По данным источника, руководство "шпор" выступает против такого трансфера, так как не хочет усилять конкурента. Гарри связан с лондонцами долгосрочным контрактом до 2024-го года.

В последнее время от игрока появилось все больше намеков на возможный уход. Также интерес к нему проявляют "Ювентус" и "Ман Сити".

Стоит напомнить практически пророческие слова Рио Фердинанда, который был уверен, что "Юнайтед" не переманит Кейна.