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СМИ: Тоттенхэм не собирается отпускать Кейна в МЮ
Фердинанд был полностью прав
"Манчестер Юнайтед" не сможет приобрести Гарри Кейна, несмотря на их достаточно сильный интерес. Об этом передает Manchester Evening News.
По данным источника, руководство "шпор" выступает против такого трансфера, так как не хочет усилять конкурента. Гарри связан с лондонцами долгосрочным контрактом до 2024-го года.
В последнее время от игрока появилось все больше намеков на возможный уход. Также интерес к нему проявляют "Ювентус" и "Ман Сити".
Стоит напомнить практически пророческие слова Рио Фердинанда, который был уверен, что "Юнайтед" не переманит Кейна.