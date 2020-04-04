Кайл Уокер: Люди с пониманием отнесутся к аннулированию сезона

Фулбек "Манчестер Сити" Кайл Уокер уверен, что люди отнесутся с пониманием, если этот сезон Премьер-Лиги так и не будет доигран.

"Пока что футбол должен сделать шаг назад, потому что сейчас это наименее важная вещь для людей из мира футбола. Самая же важная вещь — это здоровье членов твоей семьи и членов других семей.

Я надеюсь и, уверен, каждый надеется, что футбол вернется, и мы сможем доиграть сезон, но если такой возможности не будет, тогда каждый отнесется к этому с пониманием, потому что здоровье людей важнее, чем спортивная игра.

Это тяжело, но в первую очередь мы должны думать о здоровье других людей, а также оберегать пожилых и членов своих семей, которые могут подхватить инфекцию", — цитирует Уокера Daily Star.