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Магуайр призвал игроков МЮ пожертвовать 30 процентов своих зарплат больницам

Англия
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Капитан напомнил партнёрам о долге перед обществом

Магуайр призвал игроков МЮ пожертвовать 30 процентов своих зарплат больницам
Новина українською

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр призвал своих партнеров по команде отказаться от 30 процентов зарплаты в пользу городских госпиталей, сообщает Daily Mirror.

На данный момент "Юнайтед" являются одним из немногих клубов, чье финансовое положение позволяет сохранить зарплаты на прежнем уровне, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Тем не менее, чувствуя долг перед обществом, Магуайр на правах лидера решил попросить своих одноклубников оказать финансовую помощь медицинской сфере города. Подавляющее большинство игроков поддержало инициативу капитана, как и исполнительный директор клуба Эд Вудворд.

Ожидается, что в скором времени игроки "Юнайтед" сделают совместное заявление по этому поводу.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр коронавирус
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