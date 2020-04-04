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МЮ отказался от идеи подписания Кейна

Англия
(1 голосов)

"Дьяволы" сосредоточат свои усилия на трансферах Санчо и Грилиша

МЮ отказался от идеи подписания Кейна
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи приобретения форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна, сообщает Manchester Evening News.

Вместо этого клуб сосредоточит свои силы на трансферах вингера "Боруссии Д" Джейдона Санчо и его коллеги по амплуа из "Астон Виллы" Джека Грилиша. Каждый из них может обойтись клубу в более, чем 100 млн фунтов.

При этом Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд могут окончательно застолбить за собой место на острие атаки.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Харри Кейн Джек Грилиш Джейдон Санчо
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