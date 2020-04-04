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МЮ отказался от идеи подписания Кейна
"Дьяволы" сосредоточат свои усилия на трансферах Санчо и Грилиша
"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи приобретения форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна, сообщает Manchester Evening News.
Вместо этого клуб сосредоточит свои силы на трансферах вингера "Боруссии Д" Джейдона Санчо и его коллеги по амплуа из "Астон Виллы" Джека Грилиша. Каждый из них может обойтись клубу в более, чем 100 млн фунтов.
При этом Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд могут окончательно застолбить за собой место на острие атаки.
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