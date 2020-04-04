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Анчелотти: Перед возобновлением сезона игрокам нужны будут две недели тренировок

Англия
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Наставник рассказал о возможном возобновлении сезона

Анчелотти: Перед возобновлением сезона игрокам нужны будут две недели тренировок
Новина українською

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что игрокам потребуется всего две недели тренировок для возобновления сезона.

Ранее в пятницу Премьер-Лига объявила, что сезон 2019/20 будет доигран, но не возобновится даже в начале мая.

"Один из важных аспектов состоит в том, что все клубы должны вернуться к работе одновременно. Это избавит нас от неравенства, и никто не получит преимущество над другими. После этого уже будет не важно, как долго продлится пауза — по состоянию на сегодняшний день игроки могут восстановить свои физические кондиции за 15 дней.

Я знаю, это много, но для игрока не станет проблемой провести матч после семи-восьми недель отдыха. Конечно, он будет не на 100 процентов готов, но он будет в состоянии сыграть, я не сомневаюсь насчет этого.

Все команды должны быть в одинаковом физическом состоянии. Мы будем тренироваться, играя", — цитирует Анчелотти L’Equipe.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль)
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