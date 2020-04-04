Виллиан: Челси прекратил переговоры о новом контракте

Вингер "Челси" Виллиан подтвердил, что его переговоры с клубом о новом контракте зашли в тупик.

"Мое пребывание в этом клубе – это очень красивая история. Я очень люблю этих фанатов и этих людей, которые работают здесь. Во многом я обрел себя именно здесь.

Каждый знает, что мой контракт истекает через несколько месяцев, поэтому продлить его будет очень сложно. "Челси" предложил мне сделку на два года, я попросил на три, и на этом все закончилось. Мы больше не общаемся, не ведем переговоры.

В клубе сказали, три года — это слишком много. Однако нет ничего невозможного", — цитирует Виллиана Evening Standard.