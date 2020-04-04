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Тренер Ливерпуля по аутам заявил о готовности перейти в стан конкурентов

Англия
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Томас Гроннемарк привык совмещать работу сразу в нескольких клубах

Тренер Ливерпуля по аутам заявил о готовности перейти в стан конкурентов
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Тренер "Ливерпуля" по аутам Томас Гроннемарк заявил, что готов поработать с конкурентами "красных" по Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Последние 18 месяцев Гроннемарк тесно сотрудничает с командой Юргена Клоппа, хотя и не состоит в тренерском штабе "Ливерпуля" и совмещают эту должность с работами в нескольких других клубах, в том числе в "Аяксе".

"Может быть, я поработаю с "Тоттенхэмом" или "Манчестер Юнайтед" в следующем году. Я ни к кому не привязан, я фрилансер.

Я лишь не позволяю себе работать с прямыми конкурентами в течение одного сезона, таково мое правило. По этой причине я уже отклонил предложение от топ-клуба из Англии в нынешнем сезоне.

Также я очень бы хотел попробовать себя в Германии. Я не знаю там никого, кто бы так же профессионально занимался аутами. Хотя, конечно, все больше и больше людей проникаются этим, и некоторые из помощников тренеров начинают уделять внимание этому аспекту игры", — цитирует Гроннемарка Kicker.

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В статье: Ливерпуль
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