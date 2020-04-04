Ливерпуль переложил на государство зарплату работников клуба

“Ливерпуль” проинформировал своих болельщиков о новых принятых мерах в рамках кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Руководство клуба приветствует решение Премьер-лиги, согласно которому чемпионат возобновится только тогда, как его проведение будет безопасно для всех участников. Также “Ливерпуль” принимает меры для обеспечения интересов своих сотрудников. Среди них – отправка части персонала в оплачиваемый отпуск. Благодаря этому сотрудники клуба смогут получать заработную плату в полной мере. “Ливерпуль” продолжит платить 20% зарплаты, а 80% возьмет на себя государство.

Читайте также Капитан Ливерпуля создал фонд для поддержки врачей

Это мера относится к работникам клуба, которые не получают больше 2500 фунтов в месяц до вычета налогов.