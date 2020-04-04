“Позор Ливерпулю”. Английские журналисты раскритиковали лидера АПЛ за антикризисные меры

Вслед за “Ньюкаслом” и “Тоттенхэмом”, “Ливерпуль” отправил своих сотрудников в оплачиваемый отпуск из-за паузы в чемпионате. Согласно схеме сохранения рабочих мест во время коронавируса, правительство Великобритании обязуется взять на себя расходы по выплате 80% зарплаты сотрудникам, получающим меньше 2500 фунтов в месяц. Решение руководства “Ливерпуля” воспользоваться этой мерой вызвало недопонимание ведущих английских спортивных журналистов.

“Оплачиваемый отпуск? Ожидал большего от “Ливерпуля”. Схема сохранения рабочих мест за счет налогоплательщиков призвана помогать малому, уязвимому бизнесу, а не богатым клубам. Хорошо, что персонал клуба будет получать зарплату в полном объеме, но плохо, что за счет государства. Это против ценностей “Ливерпуля”. Генри Винтер, The Times

“Я был лучшего мнения о “Ливерпуле”. Это клуб с душой и сердцем, а также с владельцами, имущество которых оценивается в два миллиарда фунтов, но, несмотря на это, они берут деньги налогоплательщиков, чтобы платить 80% зарплаты своим сотрудникам. Американские владельцы “Ливерпуля” решили поэксплуатировать государство”. Люк Эдвардс, The Telegraph

В прошлом году “Ливерпуль” положил на счета агентов 43 миллиона фунтов, а теперь, после четырех недель простоя, просит правительство покрыть 80% зарплаты своим сотрудником. Это ничем не оправданно. Пол Хейворд, The Telegraph

“Интересно будет услышать, что по этому поводу думает Юрген Клопп. Ранее он подбирал правильные слова на эту тему, но последнее решение Ливерпуля идет вопреки его ценностям”. Низаар Кинселла, Goal

“Ливерпуль” заслуженно критикуют. Клуб сделал много правильных вещей во время кризиса, но неправильно со стороны любого клуба Премьер-лиги пользоваться программой правительства, рассчитанной на менее богатых”. Нейл Джонс, Goal

Клубы с владельцами-миллиардерами и телеконтрактами на 200 миллионов фунтов не должны брать государственную помощь, и не важно, кто это – “Ливерпуль”, “Тоттенхэм” или "Ньюкасл”. Возможно, футболисты больше не будут под прицелом критики. Они никогда не были главными злодеями в этой истории. Оливер Хольт, The Daily Mail

“Молодцы, “Ливерпуль”. Это просто позор. Все хорошее коту под хвост”. Тони Эванс, The Independent

“Можно говорить о “практичности” и “рациональности”, но “Ливерпуль” разочаровал этим решением. В прошлом году у них была прибыль 42 млн фунтов, их оборот увеличился до 533 млн фунтов в сезоне 18/19, и у них владелец-миллиардер. Этот ход нивелирует все их хорошие инициативы во время кризиса”. Мелисса Редди, The Independent

“Юрген Клопп проявлял сострадание в начале пандемии, а лидеры команды участвуют в переговорах с АПЛ по сокращению зарплат. Однако “Ливерпуль” принимает это решение и теперь все уважение и доброжелательность просто теряют смысл”. Джейми Каррагер, экс-защитник “Ливерпуля” и эксперт Sky Sports.