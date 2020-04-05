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Кэхилл: Сложно уважать Сарри после случившегося
Гари винит итальянского наставника в своём прощании с клубом
Защитник "Кристал Пэлас" Гари Кэхилл рассказал о своих отношениях с Маурицио Сарри.
"Мы со сборной ездили на Чемпионат Мира 2018 года и добрались там до полуфинала, поэтому я пропустил предсезонный период. Оглядываясь теперь назад, я понимаю, что это сыграло важную роль.
Сарри очень строго следовал своей тактике — возможно, даже чересчур, а я пропустил все это. Я был отброшен назад. Если быть предельно честным, посреди сезона наши отношения разрушились. Я не думаю, что после этого их можно было поправить.
Сложно иметь уважение к тому, кто сделал такие вещи, которые сделал он. Однако я очень уважаю клуб и игроков. Было неправильно обращаться таким образом со мной, заметной фигурой в раздевалке и капитаном. Я бы без проблем осилил нужные вещи", — сообщил Кэхилл Daily Mail.