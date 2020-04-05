Председатель правления Бернли: Если мы не закончим сезон, то станем банкротами

Председатель правления "Бернли" Майк Гарлик заявил, что клуб может стать банкротом из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Если мы не завершим сезон и не наступит ясности в проведении следующего, в августе у нас закончатся деньги. Это факт.

Не могу сказать, как обстоят дела в других клубах, я не знаю их финансового положение. Говорю лишь о нашей ситуации. Именно поэтому мы очень хотим завершить сезон, если это будет безопасно.

Мы единогласно проголосовали за завершение сезона. Очевидно, что все хотят закончить свою работу", — цитирует Гарлика Sky Sports.