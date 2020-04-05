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Лингард может заменить Себальоса в Арсенале – The Athletic

Англия
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"Канонирам" приписывают интерес к хавбеку "Юнайтед"

Лингард может заменить Себальоса в Арсенале – The Athletic
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"Арсенал" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду, сообщает The Athletic.

"Канониры" обратятся к кандидатуре Лингарда, если им не удастся продлить пребывание Дани Себальоса в клубе, уверяет источник. Себальос предпочитает вернуться в "Реал Бетис" вместо того, чтобы остаться в стане "Арсенала".

При это наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер вовсе не против попрощаться с 27-летним Лингардом. Норвежец пытается построить молодой коллектив с высокой профессиональной этикой, чему не совсем соответствует Джесси. Кроме того, не впечатляют и его бомбардирские достижения в последнее время (2 гола в 35 матчах нынешнего сезона).

Отметим, что агентом Лингарда является Мино Райола.

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В статье: Арсенал (Лондон) Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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