"Арсенал" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду, сообщает The Athletic.

"Канониры" обратятся к кандидатуре Лингарда, если им не удастся продлить пребывание Дани Себальоса в клубе, уверяет источник. Себальос предпочитает вернуться в "Реал Бетис" вместо того, чтобы остаться в стане "Арсенала".

При это наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер вовсе не против попрощаться с 27-летним Лингардом. Норвежец пытается построить молодой коллектив с высокой профессиональной этикой, чему не совсем соответствует Джесси. Кроме того, не впечатляют и его бомбардирские достижения в последнее время (2 гола в 35 матчах нынешнего сезона).

Отметим, что агентом Лингарда является Мино Райола.