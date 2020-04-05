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Арсенал уверен в подписании хавбека Борнмута

Англия
(1 голосов)

Райан Фрейзер летом станет свободным агентом

Арсенал уверен в подписании хавбека Борнмута
Новина українською

"Арсенал" уверен в подписании хавбека "Борнмута" Райана Фрейзера, сообщает TEAMtalk.

26-летний шотландец давно находится на карандаше директоров клуба, а его истекающий контракт с "вишенками" по окончанию сезона делает переезд на "Эмирейтс" неизбежным, уверяет источник.

На счету Фрейзера 16 голов и 29 результативных передач в 120 матчах АПЛ за "Борнмут".

В прошлом сезоне Фрейзер и вовсе стал вторым лучшим ассистентом лиги после Эдена Азара, отдав 14 результативных передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) Борнмут (Англия) Райан Фрэйзер
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