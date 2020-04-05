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Арсенал уверен в подписании хавбека Борнмута
Райан Фрейзер летом станет свободным агентом
"Арсенал" уверен в подписании хавбека "Борнмута" Райана Фрейзера, сообщает TEAMtalk.
26-летний шотландец давно находится на карандаше директоров клуба, а его истекающий контракт с "вишенками" по окончанию сезона делает переезд на "Эмирейтс" неизбежным, уверяет источник.
На счету Фрейзера 16 голов и 29 результативных передач в 120 матчах АПЛ за "Борнмут".
В прошлом сезоне Фрейзер и вовсе стал вторым лучшим ассистентом лиги после Эдена Азара, отдав 14 результативных передач.
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