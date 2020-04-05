Ман Сити организует для Давида Сильвы прощальный матч, если сезон не будет возобновлён

"Манчестер Сити" устроит для Давида Сильвы прощальный матч на случай, если официальный сезон так и не будет возобновлён. Об этом сообщает Mail On Sunday.

Контракт 34-летнего чемпиона мира с "горожанами" истекает в июне этого года. Ранее он откровенно дал понять, что этот сезон станет для него последним в нынешнем клубе.

Интерес к Сильве проявляют "Интер Майами" и еще ряд клубов МЛС.