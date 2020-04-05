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Ман Сити организует для Давида Сильвы прощальный матч, если сезон не будет возобновлён
Легендарный хавбек покинет "горожан" по окончанию сезона
"Манчестер Сити" устроит для Давида Сильвы прощальный матч на случай, если официальный сезон так и не будет возобновлён. Об этом сообщает Mail On Sunday.
Контракт 34-летнего чемпиона мира с "горожанами" истекает в июне этого года. Ранее он откровенно дал понять, что этот сезон станет для него последним в нынешнем клубе.
Интерес к Сильве проявляют "Интер Майами" и еще ряд клубов МЛС.
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