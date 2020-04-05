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Моуриньо даст Ндомбеле второй шанс в Тоттенхэме

Англия
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Жозе верит в талант французского хавбека

Моуриньо даст Ндомбеле второй шанс в Тоттенхэме
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо даст второй шанс полузащитнику Танги Ндомбеле.

Прошлым летом "шпоры" приобрели Ндомбеле у "Лиона" за рекордные для своего клуба 65 миллионов фунтов. С тех пор Танги провел лишь 19 матчей в Премьер-Лиге, забив два гола.

В прошлом месяце Моуриньо излил на публику накопившееся разочарование от невыразительной игры Ндомбеле, поставив под вопрос будущее 23-летнего француза в клубе.

Однако в Северном Лондоне сохраняют веру в Танги и все еще надеются, что тот начнет отрабатывать инвестированные в него деньги, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале.

Проблемы своего подопечного Моуриньо связывает с тем, что Танги в полной мере еще не адаптировался к английскому футболу. Жозе надеется, что предсезонный период под его наблюдением поможет полузащитнику освоиться и показать свои лучшие качества.

"Жозе верит, что Ндомбеле обладает огромным мастерством. Он не избавится от него", — утверждает источник, близкий к Моуриньо.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Танги Ндомбеле
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