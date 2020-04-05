Руни – о сокращении зарплат: Футболистов сделали козлами отпущения

Капитан "Дерби Каунти" Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ.

3 апреля клубы чемпионата Англии провели видеоконференцию, на которой обсудили ряд вопросов, в том числе перспективы возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Английские клубы согласились провести переговоры со своими футболистами на предмет сокращения зарплат на 30%.

"Внезапно у всех представителей профессии потребовали сократить зарплату на 30%. Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

Решения последних нескольких дней — это позор. Все началось с того, что министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в своем ежедневном обращении сказал, что футболистам АПЛ надо сократить зарплату.

Он должен был рассказать гражданам последние новости о крупнейшем кризисе в их жизнях. Почему ему в голову вообще пришла мысль о зарплате футболистов? Может, это отчаянное желание отвлечь внимание от того, как его правительство справляется с этой пандемией?", — цитирует Руни The Sun.