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Руни – о сокращении зарплат: Футболистов сделали козлами отпущения

Англия
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Лидер "Дерби" недоумевает по поводу поведения некоторых официальных лиц

Руни – о сокращении зарплат: Футболистов сделали козлами отпущения
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Капитан "Дерби Каунти" Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ.

3 апреля клубы чемпионата Англии провели видеоконференцию, на которой обсудили ряд вопросов, в том числе перспективы возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Английские клубы согласились провести переговоры со своими футболистами на предмет сокращения зарплат на 30%.

"Внезапно у всех представителей профессии потребовали сократить зарплату на 30%. Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

Решения последних нескольких дней — это позор. Все началось с того, что министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в своем ежедневном обращении сказал, что футболистам АПЛ надо сократить зарплату.

Он должен был рассказать гражданам последние новости о крупнейшем кризисе в их жизнях. Почему ему в голову вообще пришла мысль о зарплате футболистов? Может, это отчаянное желание отвлечь внимание от того, как его правительство справляется с этой пандемией?", — цитирует Руни The Sun.

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В статье: Уэйн Руни Дерби Каунти
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