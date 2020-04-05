Челси – фаворит на подписание Джейдона Санчо

"Челси" является фаворитом на подписание вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

В настоящий момент в гонке за 20-летним игроком остались два клуба – "Манчестер Юнайтед" и "Челси". "Ливерпуль" не может гарантировать Санчо место в старте, в то время как "Бавария" не собирается тратить большие суммы в такой нестабильной экономической ситуации.

Из двух оставшихся вариантов Санчо предпочитает именно "Челси", сообщает The Sun. Санчо не собирается выступать за команду, которая не участвует в Лиге Чемпионов, а на момент приостановки кампании "Юнайтед" шёл на 5-й строчке, аккурат после "Челси".