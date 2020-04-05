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Уокер устроил вечеринку с проститутками. Ман Сити может оштрафовать игрока за нарушние карантина

Англия
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Примечательно, что 24-го марта Кайл сам призывал людей соблюдать карантин

Уокер устроил вечеринку с проститутками. Ман Сити может оштрафовать игрока за нарушние карантина
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The Sun сообщает, что правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер устроил во время карантина вечеринку с двумя проститутками.

Английский футболист вместе со своим другом вызвал двух девушек легкого поведения к себе в дома. Уокер взял этот дом в аренду за 8000 фунтов.

Вашему вниманию фото одной из девушек

Уокер устроил вечеринку с проститутками. Ман Сити может оштрафовать игрока за нарушние карантина - изображение 1

По информации источника, 29-летний Кайл заплатил двум девушкам 2200 фунтов. Проститутки приехали около 23:00 и уехали в два часа ночи.

Примечательно, что 24-го марта Уокер в своем твиттере призвал людей соблюдать карантин и оставаться дома из-за пандемии коронавируса. (Этот твит футболист уже удалил).

Уокер устроил вечеринку с проститутками. Ман Сити может оштрафовать игрока за нарушние карантина - изображение 2

Кайл Уокер уже успел извинился: "Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что являюсь образцом для подражания. Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их".

Клуб игрока - "Манчестер Сити" уже отреагировал на этот инцидент и выразил разочарование ситуацией, и сообщил, что проведет внутреннее расследование. Уокера может ждать штраф.

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В статье: Кайл Уокер коронавирус
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Источник:
The Sun
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