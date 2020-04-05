Уокер устроил вечеринку с проститутками. Ман Сити может оштрафовать игрока за нарушние карантина

The Sun сообщает, что правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер устроил во время карантина вечеринку с двумя проститутками.

Английский футболист вместе со своим другом вызвал двух девушек легкого поведения к себе в дома. Уокер взял этот дом в аренду за 8000 фунтов.

Вашему вниманию фото одной из девушек

По информации источника, 29-летний Кайл заплатил двум девушкам 2200 фунтов. Проститутки приехали около 23:00 и уехали в два часа ночи.

Примечательно, что 24-го марта Уокер в своем твиттере призвал людей соблюдать карантин и оставаться дома из-за пандемии коронавируса. (Этот твит футболист уже удалил).

Кайл Уокер уже успел извинился: "Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что являюсь образцом для подражания. Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их".

Клуб игрока - "Манчестер Сити" уже отреагировал на этот инцидент и выразил разочарование ситуацией, и сообщил, что проведет внутреннее расследование. Уокера может ждать штраф.