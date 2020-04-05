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Манчестер Сити, в отличие от Ливерпуля и Тоттенхэма, продолжит платить зарплату персоналу

Англия
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Сити обязуются поддерживать своих сотрудников

Манчестер Сити, в отличие от Ливерпуля и Тоттенхэма, продолжит платить зарплату персоналу
UA-Футбол
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Пять клубов АПЛ, в том числе “Тоттенхэм” и “Ливерпуль” воспользовались программой правительства Великобритании по сохранению рабочих мест во время коронавируса и перевели часть своих сотрудников на государственное обеспечение.

Этот ход вызвал шквал критики от английской футбольной общественности и рискует обернуться для двух финалистов Лиги чемпионов-2019 репутационными потерями. В прошлом сезоне “Тоттенхэм” и “Ливерпуль” на двоих получили прибыль в 150 млн фунтов, но в кризисное время решили сбросить на плечи государства зарплату персонала, расходы на которую составляют 700000 – 800000 фунтов в месяц.

Другим путем пошел “Манчестер Сити”. Чемпион Англии-2019 стал первым клубом АПЛ, который заявил, что самостоятельно продолжит выплачивать зарплату персоналу в полном объеме. “Мы можем подтвердить, что не воспользуемся программой правительства по сохранению рабочих мест. Мы будет поддерживать наших сотрудников, а также стараться оказывать поддержку сообществу в целом”, – говорится в заявлении клуба.

Помимо “Тоттенхэма” и “Ливерпуля” программой правительства воспользовались “Норвич”, “Борнмут” и “Ньюкасл”.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ коронавирус
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