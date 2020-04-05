Гари Невилл: АПЛ ведет себя ужасно. Госпрограмма выплат сотрудникам - просто PR-катастрофа

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл подверг критике АПЛ за принятые решения в отношении кризиса, который вызвала ситуация вокруг пандемии коронавируса.

"АПЛ ужасно себя проявила в ситуации с кризисом из-за коронавируса. Долго решали вопрос с приостановкой лиги.

Ситуация с госпрограммой выплат сотрудникам – просто PR-катастрофа. Ополчились на игроков, пытались сыграть на их слабых местах. Не увеличили финансирование EFL и низших лиг. Все заинтересованные стороны недовольны подходом АПЛ.

В футболе слишком много причастных сторон с разными интересами. Они все регулярно проводят встречи, говорят, что сотрудничают, но когда дерьмо летит на вентилятор, вся власть оказывается у АПЛ, и лига действует в одиночку. Все это разваливается у нас на глазах", – написал Гари Невилл в своем твиттере.