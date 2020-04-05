  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гари Невилл: АПЛ ведет себя ужасно. Госпрограмма выплат сотрудникам - просто PR-катастрофа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гари Невилл: АПЛ ведет себя ужасно. Госпрограмма выплат сотрудникам - просто PR-катастрофа

Англия
(1 голосов)

Англичанин высказался насчет решений АПЛ насчет кризиса

Гари Невилл: АПЛ ведет себя ужасно. Госпрограмма выплат сотрудникам - просто PR-катастрофа
Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл подверг критике АПЛ за принятые решения в отношении кризиса, который вызвала ситуация вокруг пандемии коронавируса.

"АПЛ ужасно себя проявила в ситуации с кризисом из-за коронавируса. Долго решали вопрос с приостановкой лиги.

Ситуация с госпрограммой выплат сотрудникам – просто PR-катастрофа. Ополчились на игроков, пытались сыграть на их слабых местах. Не увеличили финансирование EFL и низших лиг. Все заинтересованные стороны недовольны подходом АПЛ.

В футболе слишком много причастных сторон с разными интересами. Они все регулярно проводят встречи, говорят, что сотрудничают, но когда дерьмо летит на вентилятор, вся власть оказывается у АПЛ, и лига действует в одиночку. Все это разваливается у нас на глазах", – написал Гари Невилл в своем твиттере.

Ранее, "Ливерпуль" уже поддержал решение АПЛ насчет отправки части персонала в оплачиваемый отпуск.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гари Невилл АПЛ Манчестер Юнайтед коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...