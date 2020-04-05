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Сотрудник Ливерпуля раскритиковал решение клуба войти в государственную программу
Один из сотрудников дал анонимный комментарий по поводу компенсации зарплаты работникам
Один из сотрудников "Ливерпуля" анонимно для BBC прокомментировал решение клуба войти в государственную программу по компенсации 80 процентов зарплаты работникам из государственного бюджета.
"Клуб называет своих сотрудников семьей — я не чувствую себя членом этой семьи.
Почему клуб с оборотом в миллионы фунтов использует схему правительства для своих сотрудников, когда другие компании больше нуждаются в этом?
Я расстроен, и мне кажется, что эта программа должна быть использована предприятиями, где столкнулись с кризисом.
Особенно обидно на фоне того, что в "Эвертоне" на такой шаг не пошли", – заявил сотрудник "Ливерпуля".
За прошлый год "Ливерпуль" заработал 533 мил фунтов. Благодаря решению войти в государственную программу, "красные" смогут сэкономить примерно 700 тысяч фунтов.