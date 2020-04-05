Сотрудник Ливерпуля раскритиковал решение клуба войти в государственную программу

Один из сотрудников "Ливерпуля" анонимно для BBC прокомментировал решение клуба войти в государственную программу по компенсации 80 процентов зарплаты работникам из государственного бюджета.

"Клуб называет своих сотрудников семьей — я не чувствую себя членом этой семьи.

Почему клуб с оборотом в миллионы фунтов использует схему правительства для своих сотрудников, когда другие компании больше нуждаются в этом?

Я расстроен, и мне кажется, что эта программа должна быть использована предприятиями, где столкнулись с кризисом.

Особенно обидно на фоне того, что в "Эвертоне" на такой шаг не пошли", – заявил сотрудник "Ливерпуля".