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Сотрудник Ливерпуля раскритиковал решение клуба войти в государственную программу

Англия
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Один из сотрудников дал анонимный комментарий по поводу компенсации зарплаты работникам

Сотрудник Ливерпуля раскритиковал решение клуба войти в государственную программу
Новина українською

Один из сотрудников "Ливерпуля" анонимно для BBC прокомментировал решение клуба войти в государственную программу по компенсации 80 процентов зарплаты работникам из государственного бюджета.

"Клуб называет своих сотрудников семьей — я не чувствую себя членом этой семьи.

Почему клуб с оборотом в миллионы фунтов использует схему правительства для своих сотрудников, когда другие компании больше нуждаются в этом?

Я расстроен, и мне кажется, что эта программа должна быть использована предприятиями, где столкнулись с кризисом.

Особенно обидно на фоне того, что в "Эвертоне" на такой шаг не пошли", – заявил сотрудник "Ливерпуля".

За прошлый год "Ливерпуль" заработал 533 мил фунтов. Благодаря решению войти в государственную программу, "красные" смогут сэкономить примерно 700 тысяч фунтов.

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В статье: АПЛ Ливерпуль BBC коронавирус
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Источник:
BBC
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