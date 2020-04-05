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Ван Дейк составил свой ТОП-5 игроков АПЛ

Англия
(2 голосов)

Футболистов из "Ливерпуля" голландцу было запрещено выбирать

Ван Дейк составил свой ТОП-5 игроков АПЛ
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк составил свой ТОП-5 игроков АПЛ.

Единственное условие для центрального защитника состояло в том, что он не мог выбрать ни одного из своих товарищей по команде и соблюдал схему 1-2-1.

Голкипер: Эдерсон ("Манчестер Сити")

"Я думаю, он выдающийся вратарь. В этом сезоне мы видели много хороших вратарских выступлений, но Эдерсон был первым из них. Хотя он уступает Аллисону – это по-прежнему номер один".

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Защитник: Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити")

"Он показывает, насколько он важен для "Манчестер Сити". Великолепный защитник. Он очень, очень хороший защитник, поэтому я выбираю его".

Ван Дейк составил свой ТОП-5 игроков АПЛ - изображение 2

Полузащитник: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

"Похоже, здесь только игроки "Сити"! Но про де Брюйне не нужно много говорить. Прежде всего, Кевин – хороший парень, но при этом он выдающийся футболист. Испытываю к нему только уважение. Это фантастический игрок".

Ван Дейк составил свой ТОП-5 игроков АПЛ - изображение 3

Полузащитник: Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")

"Он быстрый, он сильный, он выходит на поле, чтобы превратить жизнь защитника в ад. Его завершение — правой ногой, левой ногой — просто невероятно. Так что, думаю, выберу его".

Ван Дейк составил свой ТОП-5 игроков АПЛ - изображение 4

Нападающий: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал")

"Основываясь на том, что он делал на протяжении сезона. Ляказетт и Обамеянг — фантастический дуэт нападающих. Я также мог поставить Агуэро, но я думаю, Обамеянг – хороший нападающий и цифры также демонстрируют это с момента его перехода".

Ван Дейк составил свой ТОП-5 игроков АПЛ - изображение 5

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В статье: Пьер-Эмерик Обамеянг АПЛ Эдерсон Кевин Де Брюйне Эмерик Ляпорт Вирджил ван Дейк Сон Хин Мин
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Источник:
liverpoolfc.com
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