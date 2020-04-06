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Погба хочет перейти в Реал

Англия
(1 голосов)

Француз намерен перебраться в Мадрид

Погба хочет перейти в Реал
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в мадридском "Реале". Этот вариант является приоритетом для 27-летнего француза, сообщает AS со ссылкой на окружение игрока.

"Реал" пытался приобрести Погба прошлым летом, но отказался платить за него более € 150 млн. Учитывая нынешний кризис, ожидается, что "Юнайтед" согласится расстаться с хавбеком за € 115 млн.

Нынешние соглашение Погба с "Юнайтед" рассчитано до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.

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В статье: Поль Погба Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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