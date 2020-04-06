Погба хочет перейти в Реал

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в мадридском "Реале". Этот вариант является приоритетом для 27-летнего француза, сообщает AS со ссылкой на окружение игрока.

"Реал" пытался приобрести Погба прошлым летом, но отказался платить за него более € 150 млн. Учитывая нынешний кризис, ожидается, что "Юнайтед" согласится расстаться с хавбеком за € 115 млн.

Нынешние соглашение Погба с "Юнайтед" рассчитано до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.