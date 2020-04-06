Самое сложное впереди. Как клубы АПЛ переживают карантин

Наверное, не осталось в Европе, да и мире вообще, человека, который не терпит определенные неудобства, сложности или даже самые настоящие страдания. В футболе уж точно пострадали все игроки и команды, даже в одном из самых богатых первенств пандемия коронавируса вызвала серьезный кризис. Sky Sports подробно следит и освещает ситуацию в английской Премьер-лиге, давайте и мы посмотрим на положение дел в АПЛ. Итак, пройдемся по клубам.

Арсенал Лондон

Продолжаются дискуссии между клубом и игроками по поводу заработной платы, однако переговоры проходят очень сложно, поскольку у всех игроков разные контракты. Пока не принято никаких решений по увольнению или отпуску персонала. Любые изменения будут зависеть от решения игроков. Точно известно, что временные сотрудники, как и стюарды полностью будут получать зарплату до 30 апреля.

Астон Вилла Бирмингем

Бирмингемцы продолжают платить своим игрокам и персоналу полную зарплату. Клуб ожидает результатов переговоров между ПФА и игроками Премьер-лиги.

Борнмут

Главный тренер команды Эдди Хоу добровольное согласился на сокращение зарплаты, как и его помощник Джейсон Тиндалл, технический директор Ричард Хьюз и генеральный директор Нил Блейк. При этом, клуб уволил 50 сотрудников, но они намерены выплатить им прошлую зарплату и компенсацию.

Бернли

Самые плохие финансовые дела у "бордовых". Председатель "Бернли" Майк Гарлик говорил, что к августу у клуба могут закончиться деньги, если соревнования к тому времени не продолжатся. Пока ситуация не проясняется.

Челси Лондон

Всем игрокам и сотрудникам "Челси" платят как обычно. Сезар Аспиликуэта участвует в переговорах с другими капитанами Премьер-лиги о создании фонда, чтобы помочь Национальной службы здравоохранения (NHS). Российский олигарх Роман Абрамович лично платит за то, чтобы отель "Миллениум" на Стэмфорд Бридж помогал английской системе здравоохранения.

Кристал Пэлас Лондон

Игроки "орлов" и управленческий персонал продолжают получать полную зарплату. Председатель клуба Стив Пэриш также заверил других сотрудников, что они не потеряют в финансовом отношении во время текущего кризиса, в том числе сотрудники и обслуживающий персонал.

Эвертон Ливерпуль

"Ириски" не пользуются правительственной схемой отпусков, в настоящее время не планирует этого делать. Они также обязуются платить всем работникам, занятым непосредственно в дни матчей и не только во время матчей, всем, кто не может работать из-за коронавируса.

Что касается сокращения заработной платы и отсрочек для игроков, клуб ожидает результатов дискуссий между Премьер-лигой и профсоюзом игроков. В это время все игроки и сотрудники остаются на полной оплате.

Лестер Сити

"Лисы" продолжают платить всем работникам их полную заработную плату. Председатель Айяватт Шриваддханапрабха также запустил 4 апреля благотворительную программу клуба, которая не помогла его отцу. В 65 лет тот не пережил болезни. Часть выделенных средств будет выделена на помощь тем, кто пострадал от пандемии коронавируса.

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Ливерпуль

Ливерпуль отправил около 200 сотрудников и обслуживающего персонала в частично оплачиваемый отпуск. Клуб продолжит им платить 20% зарплаты, а 80% возьмет на себя государство. Некоторые сотрудники "красных" смогут получать заработную плату в полной мере.

Манчестер Сити

Руководство "горожан" подтвердило, что не будет увольнять ни одного из своих сотрудников из-за вспышки коронавируса. С игроками идут переговоры, детали пока не разглашаются.

Манчестер Юнайтед

В настоящее время "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять своих сотрудников, сокращать или обрезать им зарплату.

Ньюкасл

Большинство сотрудников в Ньюкасле в неопределенной ситуации. Отдел селекции и академический персонал, многие другие сотрудники не получают зарплату. Есть в английских СМИ сведенья, что их клуб обманул. Управляющий директор Ли Чарнли продолжает работать полный рабочий день, но комментариев пока не дает. Все игроки и тренерский состав "Ньюкасла" остаются на полной оплате.

Норвич

"Канарейки" отправили своих сотрудников в отпуск, и заявили, что, скорее всего, обеспечат зарплаты сотрудникам. Игрокам и тренерам выплачивают полную заработную плату.

Шеффилд Юнайтед

До сегодняшнего дня всем работникам клуба платили как обычно, но ситуация постоянно меняется, условия пересматриваются.

Саутгемптон

Игроки Саутгемптона продолжают получать полную зарплату, так как клуб ожидает результатов переговоров между профсоюзом и игроками Премьер-лиги. Управляющие командой и другие сотрудники продолжают получать полную заработную плату. В настоящее время нет планов увольнения какого-либо персонала или сокращения и отсрочек заработной платы.

Тоттенхэм Лондон

Председатель клуба Дэниел Леви один из 550 сотрудников "Тоттенхэма", получающих сокращенную зарплату, чтобы "защитить рабочие места" в условиях кризиса. Отчеты "шпор" за 2018/19, опубликованные в Companies House, показали, что Леви заработал бонус в 3 миллиона фунтов стерлингов, помимо своей зарплаты в 4 миллиона фунтов стерлингов, за окончание строительства нового стадиона клуба на 62 тысячи мест. С тех пор Фонд поддержки "Тоттенхэм Хотспур" призвал игроков клуба сократить зарплату.

Уотфорд

Каждый член уотфордского игрового и неигрового персонала остается на полной оплате. В настоящее время нет планов по изменению этих условий. Дополнительная экономия произведена после пересмотра текущего списка поставщиков клуба.

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Вест Хэм Юнайтед Лондон

Все штатные сотрудники продолжают получать полную заработную плату. Продолжаются переговоры о сокращении заработной платы игроков, и клуб поддерживает предложения Премьер-лиги сократить или отсрочить заработную плату на 30 процентов.

По материалам skysports.com