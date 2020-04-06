Люк Шоу: Нужно обнулить этот сезон

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает, что нужно завершить текущий розыграш английской Премьер-лиги.

"Нужно обнулить этот сезон и начать новый. Если не сможем доиграть матчи, нынешнюю кампанию нужно признать недействительной.

Болельщики очень важны. Сейчас это чувствуется ещё сильнее. Спорт создан именно для них. Понимаете, что я имею в виду? Без фанатов, при пустых трибунах чувствуешь себя дискомфортно.

Болельщики особенно помогают команде в дни матчей. Дома или в гостях — наши поклонники всегда великолепны, и я чувствую, что они всегда рядом с нами", — приводит слова Шоу Goal.

"Манчестер Юнайтед", набрав 45 очков в 29 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.