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Люк Шоу: Нужно обнулить этот сезон
По мнению игрока, после возобновления чемпионата нужно начинать новый сезон
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает, что нужно завершить текущий розыграш английской Премьер-лиги.
"Нужно обнулить этот сезон и начать новый. Если не сможем доиграть матчи, нынешнюю кампанию нужно признать недействительной.
Болельщики очень важны. Сейчас это чувствуется ещё сильнее. Спорт создан именно для них. Понимаете, что я имею в виду? Без фанатов, при пустых трибунах чувствуешь себя дискомфортно.
Болельщики особенно помогают команде в дни матчей. Дома или в гостях — наши поклонники всегда великолепны, и я чувствую, что они всегда рядом с нами", — приводит слова Шоу Goal.
"Манчестер Юнайтед", набрав 45 очков в 29 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.