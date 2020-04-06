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Люк Шоу: Нужно обнулить этот сезон

Англия
(1 голосов)

По мнению игрока, после возобновления чемпионата нужно начинать новый сезон

Люк Шоу: Нужно обнулить этот сезон
Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает, что нужно завершить текущий розыграш английской Премьер-лиги.

"Нужно обнулить этот сезон и начать новый. Если не сможем доиграть матчи, нынешнюю кампанию нужно признать недействительной.

Болельщики очень важны. Сейчас это чувствуется ещё сильнее. Спорт создан именно для них. Понимаете, что я имею в виду? Без фанатов, при пустых трибунах чувствуешь себя дискомфортно.

Болельщики особенно помогают команде в дни матчей. Дома или в гостях — наши поклонники всегда великолепны, и я чувствую, что они всегда рядом с нами", — приводит слова Шоу Goal.

"Манчестер Юнайтед", набрав 45 очков в 29 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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В статье: Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
06.04.2020 в 19:41
Обнули себя лучше, умник... Посмотрел бы я на тебя, клоуна, если б юнайтет боролся за чемпионство...
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trust in LFC1892 (Киев)
06.04.2020 в 19:17
Ахаха, та угомонись. А лучше смирись
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