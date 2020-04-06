  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Сон Хин Мин отправился на военные сборы. Его возвращение ожидается в начале мая
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Сон Хин Мин отправился на военные сборы. Его возвращение ожидается в начале мая

Англия
(1 голосов)

И не будет зазря сидеть на карантине

Официально: Сон Хин Мин отправился на военные сборы. Его возвращение ожидается в начале мая
UA-Футбол
Новина українською

Официальная пресс-служба "Тоттенхэма" подтвердила новости прошедших дней. Сон Хин Мин отправился в Южную Корею, чтобы на родине пройти военные сборы.

Читайте такжеФорвард Тоттенхэма отправился на военные сборы

Ожидается, что он вернется в состав лондонского клуба в начале мая. Срок исполнения службы - один месяц.

Стоит отметить, что АПЛ приостановила матчи на неопределенный срок. Так что, корейский форвард не пропустит ни одного матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...