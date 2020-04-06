Официально: Сон Хин Мин отправился на военные сборы. Его возвращение ожидается в начале мая

Официальная пресс-служба "Тоттенхэма" подтвердила новости прошедших дней. Сон Хин Мин отправился в Южную Корею, чтобы на родине пройти военные сборы.

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Ожидается, что он вернется в состав лондонского клуба в начале мая. Срок исполнения службы - один месяц.

Стоит отметить, что АПЛ приостановила матчи на неопределенный срок. Так что, корейский форвард не пропустит ни одного матча.