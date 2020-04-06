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Официально: Сон Хин Мин отправился на военные сборы. Его возвращение ожидается в начале мая
И не будет зазря сидеть на карантине
Официальная пресс-служба "Тоттенхэма" подтвердила новости прошедших дней. Сон Хин Мин отправился в Южную Корею, чтобы на родине пройти военные сборы.
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Ожидается, что он вернется в состав лондонского клуба в начале мая. Срок исполнения службы - один месяц.
An update on Heung-Min Son.#THFC #COYS— Tottenham Hotspur (at ) (@SpursOfficial) April 6, 2020
Стоит отметить, что АПЛ приостановила матчи на неопределенный срок. Так что, корейский форвард не пропустит ни одного матча.
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