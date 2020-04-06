Ливерпуль определился с возможной заменой для Салаха и Мане

Адама Траоре, который в текущей сезоне показывает отличную игру в "Вулверхэмптоне", может пойти на повышение.

По данным Football Insider, в нем заинтересован английский "Ливерпуль". Однако "красные" пойдут на переговоры с "волками" только в случае ухода Салаха или Мане.

24-летний футболист в этом сезоне успел отдать 10 голевых передач, а также отметиться шестью голами. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что также в трансфере Траоре заинтересована "Барселона".