Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль определился с возможной заменой для Салаха и Мане
Вингер сейчас в отличной форме
Адама Траоре, который в текущей сезоне показывает отличную игру в "Вулверхэмптоне", может пойти на повышение.
По данным Football Insider, в нем заинтересован английский "Ливерпуль". Однако "красные" пойдут на переговоры с "волками" только в случае ухода Салаха или Мане.
Читайте также"Думаю, что он окажется в Реале". Экс-игрок Ливерпуля рассказал, где Мане может продолжить карьеру
24-летний футболист в этом сезоне успел отдать 10 голевых передач, а также отметиться шестью голами. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что также в трансфере Траоре заинтересована "Барселона".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...