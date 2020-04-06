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Ливерпуль определился с возможной заменой для Салаха и Мане

Англия
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Ливерпуль определился с возможной заменой для Салаха и Мане
UA-Футбол
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Адама Траоре, который в текущей сезоне показывает отличную игру в "Вулверхэмптоне", может пойти на повышение.

По данным Football Insider, в нем заинтересован английский "Ливерпуль". Однако "красные" пойдут на переговоры с "волками" только в случае ухода Салаха или Мане.

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24-летний футболист в этом сезоне успел отдать 10 голевых передач, а также отметиться шестью голами. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что также в трансфере Траоре заинтересована "Барселона".

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В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль Адама Траоре Мохамед Салах Садио Мане
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