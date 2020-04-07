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Фанаты Тоттенхэма призвали руководство клуба отказаться от средств налогоплательщиков

Англия
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Фанаты Тоттенхэма призвали руководство клуба отказаться от средств налогоплательщиков
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Группа болельщиков "Тоттенхэма" обратилась к клубу в связи с его участием в государственной программе по сохранению рабочих мест в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Данная кампания предполагает компенсацию 80% заработной платы сотрудникам из госбюджета. Ранее "шпоры" объявили об участии 550 работников в данной программе. Добавим, что вчера, 6 апреля, "Ливерпуль" отказался от инициативы и извинился.

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Затем стало известно, что "Тоттенхэм" не будет компенсировать сотрудникам те 20% выплат, которые не покрываются государственным бюджетом. При этом тренерский штаб и игроки команды получают зарплаты в полном объеме. В сообщение сказано:

"Мы постоянно говорим "Тоттенхэму": остановитесь и подумайте еще раз. Сейчас мы говорим это четко и публично – перестаньте наносить дальнейший ущерб репутации клуба. Прислушайтесь к фанатам".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) зарплата коронавирус карантин
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