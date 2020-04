Фанаты Тоттенхэма призвали руководство клуба отказаться от средств налогоплательщиков

Группа болельщиков "Тоттенхэма" обратилась к клубу в связи с его участием в государственной программе по сохранению рабочих мест в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Данная кампания предполагает компенсацию 80% заработной платы сотрудникам из госбюджета. Ранее "шпоры" объявили об участии 550 работников в данной программе. Добавим, что вчера, 6 апреля, "Ливерпуль" отказался от инициативы и извинился.

Затем стало известно, что "Тоттенхэм" не будет компенсировать сотрудникам те 20% выплат, которые не покрываются государственным бюджетом. При этом тренерский штаб и игроки команды получают зарплаты в полном объеме. В сообщение сказано:

We have been saying consistently @SpursOfficial - pause and rethink. We are now saying it clearly and in public - do not further damage the Club’s reputation, listen to your fans.