Президент УЕФА: Ливерпуль так или иначе выиграет титул

Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что в любом случае Ливерпуль станет чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне.

"Я не вижу сценария, при котором Ливерпуль остается без титула. Если АПЛ будет доиграна, то он наверняка выиграет чемпионат. Теоретически еще не все решено, но фактически Ливерпуль очень близок к чемпионству".

"Если чемпионат не будет возобновлен, то необходимо объявить результаты каким-то образом, и победитель также должен быть определен. Еще раз говорю, что не вижу сценария, при котором Ливерпуль не станет чемпионом. Понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это произойдет при пустых трибунах или даже в офисах на переговорах, но я верю, что они так или иначе выиграют титул", — сказал Чеферин.

Напомним, что АПЛ остановила сезон после 29 сыгранных туров. Ливерпулю нужно добыть шесть очков, чтобы завоевать чемпионский титул.