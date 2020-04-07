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Челси хочет подписать новый контракт с Жиру

Англия
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Но согласится ли сам игрок

Челси хочет подписать новый контракт с Жиру
Новина українською

Форвард "Челси" Оливье Жиру может подписать новый контракт с клубом. Руководство клуба уже провело переговоры с 33-летним французом по новому контракту. Этим летом Жиру станет свободным агентом, но "Челси" готов заключить с ним новое соглашение, сообщает The Telegraph.

Окончательные условия еще не достигнуты, но переговоры идут полным ходом и, скорее всего, Жиру откажется от других предложений и останется в "Челси".

В текущем сезоне Оливье Жиру провел 13 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

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В статье: Челси (Лондон) Челси
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