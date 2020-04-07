Манчестер Юнайтед никому другому не нужен! – Петер Шмейхель выразил поддержку Сульшеру

Бывший любимец "Олд Траффорда" уверен, что норвежский специалист - тот самый человек, который хочет вывести команду на новый уровень. Экс-игрок "МЮ" не пожалел комплиментов для своего бывшего одноклубника. Справедливы ли они?

- Оле Гуннар Сульшер делает удивительную, даже потрясающую работу в "Манчестер Юнайтед", - сказал Петер Шмейхель ресурсу Goal.com. - Не советовал бы руководству искать замену Сульшеру. Первый его год у руля основной команды был, по меньшей мере, бурным и непредсказуемым. Но в последние месяцы появились значительные признаки прогресса.

"Юнайтед" продолжает беспроигрышную серию из 11 матчей, прежде чем сезон 2019/20 был поставлен на паузу из-за кризиса с коронавирусом. Дважды оказался обыгран главный соперник - "Манчестер Сити", и теперь "МЮ" претендует на четверку лучших, вплотную приблизившись к "Челси".

Португальский плеймейкер Бруно Фернандеш, который пришел в январское трансферное окно, значительно усилил команду. Если получится уверенная концовка сезона, это может привести к тому, что "красные дьяволы" вновь вернутся в полноправные лидеры Премьер-лиги.

Подопечные Сульшера находятся всего в трех очках от места в Лиге чемпионов и одной ногой уже в четвертьфинале Лиги Европы (после победы над ЛАСКом 5-0 в матче в Австрии). У "Юнайтед" также есть матч 1/4 финала Кубка Англии против "Норвича", который он с нетерпением ожидает. Давление на Сульшера после неоднозначных результатов в первой половине кампании, наконец, начинает ослабевать.

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино был одним из тех, кто рассматривался сменщиком норвежца в конце прошлого года. Но сейчас нет причин, по которым "красные дьяволы" должны завершать этот обнадеживающий период. Я думаю, что Оле был просто фантастическим, - сказал бывший вратарь "Юнайтед". - Нет необходимости передавать команду в руки другого именитого менеджера.

У нас есть известный главный тренер. Оле Гуннар Сульшер - одно из самых больших имен в истории "Манчестер Юнайтед", поэтому нам больше никто не нужен.

У Оле все было хорошо. Получилась великолепная серия из 11 игр без поражений, прежде чем в чемпионате провозгласили паузу. Уверенность в том, что Сульшер унаследовал доверие и имеет опыт для капитального ремонта, делая правильные шаги на трансферном рынке, чтобы добиться значительных изменений. Мы должны быть терпеливыми.

Я не думаю, что ему дали лучшую команду игроков, чтобы создать именно то, что он хотел, - добавила легенда "МЮ". – При этом Сульшер очень быстро понял, что это займет время, и он провел это время мудро.

Игроки, которым он не доверял, должны были уйти. При этом, игроки, которых он привел, были хороши, в смысле того, что он хотел сделать, усилить коллектив. Таким образом, я оптимистично смотрю на "Юнайтед", который довольно успешен в этом сезоне. А с появлением новых игроков, дальнейшей работы, есть вера попадания в квалификацию Лиги Чемпионов.