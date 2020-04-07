Сеюнджю отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити

Центральный защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю привлек внимание "Манчестер Сити". При этом сам футболист пока не собирается уходить из "Лестера", о чем заявил в интервью Fotomac.

По мнению Сеюнджю, ему еще многому необходимо научиться, и сейчас не лучшее время менять команду.

23-летний турок был приобретен "Лестером" в августе 2018 года у "Фрайбурга" за 21,1 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.