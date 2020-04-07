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Сеюнджю отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Игрок хочет остаться в стане лисов

Сеюнджю отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити
Новина українською

Центральный защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю привлек внимание "Манчестер Сити". При этом сам футболист пока не собирается уходить из "Лестера", о чем заявил в интервью Fotomac.

По мнению Сеюнджю, ему еще многому необходимо научиться, и сейчас не лучшее время менять команду.

23-летний турок был приобретен "Лестером" в августе 2018 года у "Фрайбурга" за 21,1 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.

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В статье: Манчестер Сити Чаглар Сеюнджю
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