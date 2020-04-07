  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал попытается подписать защитника Атлетика
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал попытается подписать защитника Атлетика

Англия
(1 голосов)

Сумма трансфера составит около 30 миллионов

Арсенал попытается подписать защитника Атлетика
Новина українською

Защитник "Атлетика" Унаи Нуньес может продолжить свои выступления в Англии.

Как пишет La Razon, в услугах 23-летнего игрока заинтересован лондонский "Арсенал". Его хочет видеть в рядах команды лично главный тренер "канониров" Микель Артета.

Сообщается, что "Арсеналу" придется заплатить за Нуньеса порядка 30 миллионов евро.

В текущем сезоне испанской Примеры на счету Нуньеса 12 матчей без результативных действий и пять желтых карточек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Хосе Нуньес Унаи Нуньес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...