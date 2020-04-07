Англия
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Арсенал попытается подписать защитника Атлетика
Сумма трансфера составит около 30 миллионов
Защитник "Атлетика" Унаи Нуньес может продолжить свои выступления в Англии.
Как пишет La Razon, в услугах 23-летнего игрока заинтересован лондонский "Арсенал". Его хочет видеть в рядах команды лично главный тренер "канониров" Микель Артета.
Сообщается, что "Арсеналу" придется заплатить за Нуньеса порядка 30 миллионов евро.
В текущем сезоне испанской Примеры на счету Нуньеса 12 матчей без результативных действий и пять желтых карточек.
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