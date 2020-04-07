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Ливерпуль присматривается к защитнику Севильи

Англия
(1 голосов)

Что же привлекло внимание руководства красных?

Ливерпуль присматривается к защитнику Севильи
Новина українською

Защитник "Севильи" Диего Карлос может перебраться в расположение "Ливерпуля".

По информации The Express, наставник "красных" Юрген Клопп настаивает на приобретении бразильца, которого считает идеальным партнером для Вирджила ван Дайка. В контракте Диего Карлоса прописана опция выкупа в размере 70 млн евро.

В текущем сезоне Примеры 27-летний Диего Карлос в составе "Севильи" провел 25 матчей и забил 2 мяча.

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В статье: Ливерпуль Севилья Диего Карлос
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Комментарии (1)
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DimaADI (Днепр)
07.04.2020 в 18:22
Ошибка в заголовке статьи. Диего Карлос защитник.
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