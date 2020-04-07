Ливерпуль присматривается к защитнику Севильи

Защитник "Севильи" Диего Карлос может перебраться в расположение "Ливерпуля".

По информации The Express, наставник "красных" Юрген Клопп настаивает на приобретении бразильца, которого считает идеальным партнером для Вирджила ван Дайка. В контракте Диего Карлоса прописана опция выкупа в размере 70 млн евро.

В текущем сезоне Примеры 27-летний Диего Карлос в составе "Севильи" провел 25 матчей и забил 2 мяча.