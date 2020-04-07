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Daily Mail подсчитал, сколько английские клубы потеряют из-за коронавируса
На вершине команда Сульшера
Английский портал Daily Mail совершил подсчеты, какие суммы потеряют клубы АПЛ из-за вспышки коронавируса. Напомним, что в сейчас их чемпионат приостановлен на неопределенный срок.
Больше других потеряет "Манчестер Юнайтед". Их убыток составит 116 миллионов фунтов. В тройку также вошли "Ман Сити" и "Ливерпуль". Наиболее "удачный" клуб - "Норвич", идущий в АПЛ на последнем месте.
Ранее также был сделан подсчет, как сильно упадут в цене составы клубов АПЛ.
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