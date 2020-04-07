Daily Mail подсчитал, сколько английские клубы потеряют из-за коронавируса

Английский портал Daily Mail совершил подсчеты, какие суммы потеряют клубы АПЛ из-за вспышки коронавируса. Напомним, что в сейчас их чемпионат приостановлен на неопределенный срок.

Читайте также Официально: АПЛ приостановлена на неопределенный срок

Больше других потеряет "Манчестер Юнайтед". Их убыток составит 116 миллионов фунтов. В тройку также вошли "Ман Сити" и "Ливерпуль". Наиболее "удачный" клуб - "Норвич", идущий в АПЛ на последнем месте.

Ранее также был сделан подсчет, как сильно упадут в цене составы клубов АПЛ.