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Daily Mail подсчитал, сколько английские клубы потеряют из-за коронавируса

Англия
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На вершине команда Сульшера

Daily Mail подсчитал, сколько английские клубы потеряют из-за коронавируса
UA-Футбол
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Английский портал Daily Mail совершил подсчеты, какие суммы потеряют клубы АПЛ из-за вспышки коронавируса. Напомним, что в сейчас их чемпионат приостановлен на неопределенный срок.

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Больше других потеряет "Манчестер Юнайтед". Их убыток составит 116 миллионов фунтов. В тройку также вошли "Ман Сити" и "Ливерпуль". Наиболее "удачный" клуб - "Норвич", идущий в АПЛ на последнем месте.

Daily Mail подсчитал, сколько английские клубы потеряют из-за коронавируса - изображение 1

Ранее также был сделан подсчет, как сильно упадут в цене составы клубов АПЛ.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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