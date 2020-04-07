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Санчес не намерен уходить из МЮ, чтобы не терять свою зарплату

Англия
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И вряд ли кто-то будет ему платить столько же

Санчес не намерен уходить из МЮ, чтобы не терять свою зарплату
UA-Футбол
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Алексис Санчес, который сейчас выступает в аренде в "Интере", вряд ли останется в Серии А. Миланский клуб не готов его выкупать из-за огромной зарплаты.

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Также, по данным ESPN, форвард вряд ли покинет "МЮ". Все дело в его зарплате - он получает порядка 24 миллионов евро в год и не хочет идти на снижение в другую команду.

"Юнайтед" давно пытается избавиться от футболиста, чей контракт истекает летом 2022-го года. В футболке "МЮ" он успел провести 32 матча, в которых забил лишь три гола.

Ранее он вошел в список худших трансферов "дьяволов".

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В статье: Алексис Санчес Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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