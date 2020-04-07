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Без Роналду и Видича: Гиггз назвал сборную из своих экс-партнеров по МЮ
Зато нашлось место для Бекхэма и Сульшера
Экс-полузащитник "МЮ" Райан Гиггз, специально для официального сайта "дьяволов", составил сборную из лучших партнеров по клубу.
Для начала он выделил трех лучших из них - это Скоулз, Кин и Невилл. Целиком сборная выглядит следующим образом:
Шмейхель - Невилл, Фердинанд, Сильвестр, Ирвин - Кин, Батт, Скоулз, Бекхэм - Руни, Сульшер
Многие обратили внимание, что в клубе не нашлось места для таких известных игроков "дьяволов", как Роналду, Видич или Каррик.
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