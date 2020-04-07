Без Роналду и Видича: Гиггз назвал сборную из своих экс-партнеров по МЮ

Экс-полузащитник "МЮ" Райан Гиггз, специально для официального сайта "дьяволов", составил сборную из лучших партнеров по клубу.

Для начала он выделил трех лучших из них - это Скоулз, Кин и Невилл. Целиком сборная выглядит следующим образом:

Шмейхель - Невилл, Фердинанд, Сильвестр, Ирвин - Кин, Батт, Скоулз, Бекхэм - Руни, Сульшер

Многие обратили внимание, что в клубе не нашлось места для таких известных игроков "дьяволов", как Роналду, Видич или Каррик.