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Без Роналду и Видича: Гиггз назвал сборную из своих экс-партнеров по МЮ

Англия
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Зато нашлось место для Бекхэма и Сульшера

Без Роналду и Видича: Гиггз назвал сборную из своих экс-партнеров по МЮ
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Экс-полузащитник "МЮ" Райан Гиггз, специально для официального сайта "дьяволов", составил сборную из лучших партнеров по клубу.

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Для начала он выделил трех лучших из них - это Скоулз, Кин и Невилл. Целиком сборная выглядит следующим образом:

Шмейхель - Невилл, Фердинанд, Сильвестр, Ирвин - Кин, Батт, Скоулз, Бекхэм - Руни, Сульшер

Многие обратили внимание, что в клубе не нашлось места для таких известных игроков "дьяволов", как Роналду, Видич или Каррик.

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В статье: Гари Невилл Дэвид Бекхэм Рио Фердинанд Петер Шмейхель Рой Кин Пол Скоулз Райан Гиггз Оле Гуннар Сульшер Ники Батт Микаэль Сильвестр Денис Ирвин
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