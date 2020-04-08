Топ-10 лучших трансферов АПЛ всех времен по версии ESPN

Больше всего представителей из "Манчестер Юнайтед" и ни одного из "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Штатный журналист ESPN Билл Барнвелл учитывал - продуктивность игрока, его признание и полезность для клуба, как много времени футболист провел в команде, что из титулов выиграл и как выгодно его продали.

10. Дидье Дрогба, "Челси" Лондон

Пришел из "Марселя" за 34,7 млн. фунтов в 2004-м

Дрогба пережил что-то вроде позднего расцвета, так как ивуариец был довольно средним нападающим во французской Лиге 1. В сезоне 2002/03 он забил 17 голов за "Генгам", затем 19 мячей в 35 играх за "Марсель". Дрогба было 26 лет, когда "Челси" подписал его, что очень необычно для звезд мирового уровня. Фернандо Торресу, например, было 26 лет, когда "Челси" подписал испанца только для того, чтобы выяснить, что Торрес уже переживает спад своей карьеры.

Ивуариец пережил невероятный период в Лондоне, особенно по сравнению с игроками, которые выступали в клубе в то время - Эрнан Креспо и Адриан Муту. Множество важнейших голов и титулов принес Дидье для "Челси".

9. Рой Кин, "Манчестер Юнайтед"

Пришел из "Ноттингем Форест" за 7,7 млн. фунтов в 1993-м

Бескомпромиссность - первое слово, которое приходит на ум, когда говорят о Кине. Как известно, он проявил себя как ценный атакующий игрок, а также великолепный разрушитель.

Рой Кин был идеальным центральным хавбеком для самой легендарной линии полузащиты в истории Премьер-лиги. Ирландца всегда будут помнить за его упорство и самоотверженность, но он был более творческим и атакующим игроком, чем можно было вспомнить. Хотя "Юнайтед" не нужно было, чтобы Кин выступал в роли плеймейкера с такими игроками, как Пол Скоулз, Райан Гиггз и Дэвид Бекхэм, при этом он был достаточно способным распасовщиком. Кин привел "Юнайтед" к победе во всех мыслимых и немыслимых турнирах.

8. Криштиану Роналду, "Манчестер Юнайтед"

Пришел из "Спортинга" Лиссабон за 17,1 млн. фунтов в 2003-м

Роналду? И всего лишь восьмой? "Юнайтед" получил прибыль в размере около 70 миллионов фунтов стерлингов, когда они продали португальскую икону Мадриду в 2009 году, а Роналду выиграл все, кроме Кубка Лиги, во время своего пребывания на "Олд Траффорд". Но стоит помнить, что Роналду сильно изменился за свою карьеру.

В течение первых трех сезонов своего времени в "Юнайтед", он был более сложным игроком, с определенными недостатками. Эти сезоны были великолепны, Роналдо дважды признавался игроком сезона и выиграл "Золотую бутсу" Премьер-лиги – однако важно отметить, что Роналду не был настолько впечатляющим в начале своей карьеры в "Юнайтед".

7. Уэйн Руни, "Манчестер Юнайтед"

Пришел из "Эвертона" за 33,3 млн. фунтов в 2004-м

Справедливо ли предположить, что Руни частично стал жертвой слишком больших ожиданий? Он все еще оставался загадкой, когда забил гол "Арсеналу" в 16 лет; и когда Руни был самым важным игроком сборной Англии на Евро-2004, когда ему было 18 лет. Ожидалось, что Уэйн станет одним из величайших игроков своей эпохи.

Нет уверенности, что Руни достиг своих высот, но он был чертовски хорош! Руни стал лучшим бомбардиром сборной Англии и занял второе место в таблице бомбардиров Премьер-лиги после Алана Ширера. В свое время в "Юнайтед" Руни выиграл все возможные трофеи. Он никогда не собирался быть самым привлекательным игроком, и "Юнайтед" иногда использовал его в качестве вспомогательной роли, не на его любимой позиции.

6. Эрик Кантона, "Манчестер Юнайтед"

Пришел из "Лидс Юнайтед" за 1,6 млн. фунтов в 1992-м

Самое сложное место в этом списке. Столь высокая позиция Кантоны не является очевидной, поскольку он забил 64 гола в 143 матчах чемпионата с "Юнайтед" и семь раз в 21 европейском матче. Конечно, он был великолепен в работе с мячом, настоящий гений и творческий человек.

Конечно, Кантона заслуживает некоторой критики за нападение на зрителя, которое стоило "Юнайтед" очень дорого. Тем не менее, наследие Кантоны с его поднятым воротником, рекламными щитами и непостижимыми цитатами очень богато. Перейдя в "Юнайтед" в первой кампании Премьер-лиги он привел "Юнайтед" к титулу. "Юнайтед" выиграл АПЛ в трех из четырех сезонах с французом. Он является одним из самых уникальных спортсменов во всем спорте за последние полвека.

5. Эден Азар, "Челси" Лондон

Пришел из "Лилля" за 31,5 млн. фунтов в 2012-м

Он был творческой силой для Челси. В то время как "Челси" в течение последних семи сезонов проходил по схеме - "новый тренер и новая тактика", почти всегда была верна одна вещь – опасный центр атаки. Возможно, Азар был самым продуктивным атакующим игроком в лиге во время своего пребывания в Западном Лондоне.

Учтите, что за семь лет пребывания в "Челси" Азар признавался лучшим игроком в самых разных рейтингах. Азар не выиграл Лигу чемпионов с "Челси", но он покинул "Стэмфорд Бридж" с двумя титулами Премьер-лиги, двумя медалями Лиги Европы и победой в Кубке Англии и Кубке Лиги.

4. Серхио Агуэро, "Манчестер Сити"

Пришел из "Атлетико" Мадрид за 36 млн. фунтов в 2011-м

Вероятно, самый стабильный бомбардир в истории Премьер-лиги. Аргентинец забил 180 голов в 261 матче за 19 182 минуты за "Сити". Это один из лучших показателей в истории лиги. "Ман Сити" был бы счастлив, если бы Агуэро побил рекорд результативности чемпионата, и с приходом Гвардиолы есть положительная тенденция к увеличению результативности аргентинца.

У Агуэро есть самая важная цель в истории Премьер-лиги – забивать и увеличивать свою результативность. Он близок к своей мечте, если сыграет в Премьер-лиге в свои 30 лет, как это сделал Алан Ширер, нынешний лучший бомбардир. Хотя разница существенная 177 мячей против 260.

3. Патрик Виейра, "Арсенал" Лондон

Пришел из "Милана" за 4,8 млн. фунтов в 1996-м

"Арсенал" продал Виейра в 2005 году, и последние 15 лет они безуспешно пытались заменить его в центральной зоне. Это оказалось так сложно. Виейра был подписан незадолго до прибытия Арсена Венгера в клуб. Молодой игрок быстро закрепился в команде и стал одним из лидеров, до тех пор, пока клуб не продал его "Ювентусу".

Больше, чем Макелеле или Кин, Виейра обладал выносливостью и технически выглядел лучше, угрожал обороне противника и в борьбе за верховой мяч ему не было равных. Виейра забил 29 голов и сделал 35 передач в Премьер-лиге за "канониров". Единственная претензия, которую вы можете предъявить ему - склонность хавбека к красным карточкам. "Арсенал" выиграл лигу три раза за девять сезонов с Виейрой, и с тех пор они не завоевывали этого титула.

2. Фрэнк Лэмпард, "Челси" Лондон

Пришел из "Вест Хэма" за 14,4 млн. фунтов в 2001-м

У Лэмпарда получилась самая полноценная карьера с его клубом из всех игроков в этом списке. В его резюме нет дыр. Лэмпард провел 13 лет в "Челси" и выиграл все соревнования, которые он хотел бы выиграть, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, три кубка Премьер-лиги и четыре Кубка Англии. Единственный полевой игрок, который проводит больше времени на поле в Премьер-лиге, чем Лэмпард - это Гарет Барри.

Фрэнк был подписан еще до начала эры Абрамовича, но вместе с Дрогбой и выпускником академии Джоном Терри Лэмпард стал сердцем и душой команды того периода. Единственная причина, по которой он не является номером один, состоит в том, что его пик не был столь же впечатляющим, как лучший игрок в нашем списке: Лэмпард выиграл приз "Игрока года" один раз.

1. Тьерри Анри, "Арсенал" Лондон

Пришел из "Ювентуса" за 14,5 млн. фунтов в 1999-м

Никто не сравнится с Анри, которого Арсен Венгер мастерски превратил из вингера "Ювентуса" в самого разрушительного нападающего в истории Премьер-лиги. Анри забил не так много, как Ширер или так быстро, как это делает Агуэро, но он был более полезным игроком, чем любой из них.

Анри во многом уникальный футболист. Он выиграл титул лучшего игрока АПЛ в сезоне 2003/04 и в Кубка Англии в 2003 году, но он поднял планку выше в следующем году. Француз выиграл "Золотую бутсу" в Европе, забив 30 голов за "Арсенал", который остался непобежденным в своей самой великой кампании. Анри снова был назван игроком сезона 2005/06.

Конечно, Анри выглядел неплохо, забивая свои голы, но и ассистент он был великолепный. У него был невероятный баланс - как в штрафных, так и при отходе в середину поля, игра головой и поставленный удар. Он лучший игрок в истории "Арсенала" и лучший игрок в 28 сезонах Премьер-лиги.