Несмотря на угрозы УЕФА: АПЛ может объявить о досрочном завершении сезона

Руководство АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино. Отметим, что итальянский клуб и английский "Уотфорд" принадлежат семье Поццо. Цитирует Марино Goal.com. Глава FA Грег Кларк вчера отметил, что "в Англии намерены определить чемпиона, но действовать будут согласно решениям правительства".

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"Федерация Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится очень серьезной".