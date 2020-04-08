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Несмотря на угрозы УЕФА: АПЛ может объявить о досрочном завершении сезона
Инсайдерская информация с итальянским оттенком
Руководство АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино. Отметим, что итальянский клуб и английский "Уотфорд" принадлежат семье Поццо. Цитирует Марино Goal.com. Глава FA Грег Кларк вчера отметил, что "в Англии намерены определить чемпиона, но действовать будут согласно решениям правительства".
"Федерация Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится очень серьезной".
"Я просто надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после коронавируса. Нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за следующие сезоны, а не за старые".