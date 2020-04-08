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Несмотря на угрозы УЕФА: АПЛ может объявить о досрочном завершении сезона

Англия
(1 голосов)

Инсайдерская информация с итальянским оттенком

Несмотря на угрозы УЕФА: АПЛ может объявить о досрочном завершении сезона
Новина українською

Руководство АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино. Отметим, что итальянский клуб и английский "Уотфорд" принадлежат семье Поццо. Цитирует Марино Goal.com. Глава FA Грег Кларк вчера отметил, что "в Англии намерены определить чемпиона, но действовать будут согласно решениям правительства".

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"Федерация Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится очень серьезной".

"Я просто надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после коронавируса. Нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за следующие сезоны, а не за старые".

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В статье: АПЛ Удинезе (Удине) коронавирус
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
08.04.2020 в 09:58
АПЛ слишком сильна, чтобы обращать внимание на УЕФА в этом вопросе
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