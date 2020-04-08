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Клопп сказал, что при первой встрече Мане был похож на рэпера – Садио в ответ восхитился тренером

Англия
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Можно ли воспринимать сравнение немца как оскорбление? :)

Клопп сказал, что при первой встрече Мане был похож на рэпера – Садио в ответ восхитился тренером
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о первой встрече с нападающим Садио Мане. Цитирует немецкого менеджера и самого сенегальца Goal.com.

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"Помню мою первую встречу с Садио – это было в Дортмунде. Я увидел молодого парня в бейсболке, надетой задом наперед – он выглядел как начинающий рэпер. Тогда я подумал: "Так, у меня нет на это времени". У нас тогда была неплохая команда, но мне нужен был игрок, который готов начинать матчи на скамейке. Тогда я ошибся. Я следил за Мане в "Зальцбурге" и "Саутгемптоне", хорошо, что он в итоге согласился поработать со мной", – отметил Клопп.

"Юрген – великолепный менеджер, он всегда сохраняет позитив, даже после поражений находит нужные слова. Клопп знает, как вывести игрока на новый уровень тогда, когда он думает, что уже не может больше прогрессировать. Помню, как я забил "Ливерпулю" 2 гола, когда играл за "святых". После этого Юрген позвонил моему агенту. Футбол в АПЛ – это нечто особенное. Здесь высочайшие скорости и уровень игры. Если говорить о Великобритании в целом, то я долго привыкал к левостороннему движению", – пожаловался Мане.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Садио Мане
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