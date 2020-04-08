Клопп сказал, что при первой встрече Мане был похож на рэпера – Садио в ответ восхитился тренером

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о первой встрече с нападающим Садио Мане. Цитирует немецкого менеджера и самого сенегальца Goal.com.

"Помню мою первую встречу с Садио – это было в Дортмунде. Я увидел молодого парня в бейсболке, надетой задом наперед – он выглядел как начинающий рэпер. Тогда я подумал: "Так, у меня нет на это времени". У нас тогда была неплохая команда, но мне нужен был игрок, который готов начинать матчи на скамейке. Тогда я ошибся. Я следил за Мане в "Зальцбурге" и "Саутгемптоне", хорошо, что он в итоге согласился поработать со мной", – отметил Клопп.