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Руководство Тоттенхэма сделало выговор Моуринью

Англия
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Наставник шпор тренировался с Ндомбеле

Руководство Тоттенхэма сделало выговор Моуринью
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Руководство лондонского "Тоттенхэм Хотспур" сделало выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью, который нарушил правил карантина, введённого из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в клубе остались недовольны тем, что португалец провёл тренировку для полузащитника Танги Ндомбеле в парке.

В настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.

"Тоттенхэм Хотспур", набрав в 29 матчах 41 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Танги Ндомбеле Тангай Н'Домбеле Тоттенхэм
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