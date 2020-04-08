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Руководство Тоттенхэма сделало выговор Моуринью
Наставник шпор тренировался с Ндомбеле
Руководство лондонского "Тоттенхэм Хотспур" сделало выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью, который нарушил правил карантина, введённого из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.
По данным источника, в клубе остались недовольны тем, что португалец провёл тренировку для полузащитника Танги Ндомбеле в парке.
В настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.
"Тоттенхэм Хотспур", набрав в 29 матчах 41 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.