Моуринью: Я согласен с тем, что мои действия не соответствовали регламентированным нормам

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал свой поступок с тренировкой Танги Ндомбеле.

Напомним, накануне португальский тренер был замечен в одном из лондонских парков вместе с Ндомбеле, а также Райаном Сессеньоном и Давинсоном Санчесом.

"Тоттенхэм", как известно, вынес специалисту выговор.

"Я согласен с тем, что мои действия не соответствовали регламентированным нормам, и мы должны контактировать только с членами своих семей. Крайне важно, чтобы мы придерживались рекомендаций властей, чтобы поддержать героев из Национальной службы здравоохранения и сберечь свое здоровье", – цитирует Моуринью ВВС.