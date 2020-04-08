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Моуринью: Я согласен с тем, что мои действия не соответствовали регламентированным нормам

Англия
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Португалец признал, что был не прав

Моуринью: Я согласен с тем, что мои действия не соответствовали регламентированным нормам
Новина українською

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал свой поступок с тренировкой Танги Ндомбеле.

Напомним, накануне португальский тренер был замечен в одном из лондонских парков вместе с Ндомбеле, а также Райаном Сессеньоном и Давинсоном Санчесом.

"Тоттенхэм", как известно, вынес специалисту выговор.

"Я согласен с тем, что мои действия не соответствовали регламентированным нормам, и мы должны контактировать только с членами своих семей. Крайне важно, чтобы мы придерживались рекомендаций властей, чтобы поддержать героев из Национальной службы здравоохранения и сберечь свое здоровье", – цитирует Моуринью ВВС.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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