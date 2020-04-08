Два лондонских клуба хотят подписать Боатенга

Уже этим летом игрок "Баварии" Джером Боатенг может сменить клуб. Информацию об этом передает Bild.

Сейчас в игроке заинтересованы "Челси" и "Арсенал". Оба лондонских клуба намерены укрепить линию защиты, а мюнхенцы готовы его продать.

Контракт с Боатенгом расчитан до лета 2021-го года. Сейчас трансфеная стоимость защитника оценивается в 12 миллионов евро.

Совсем недавно Джером попал в скандал во время карантина.