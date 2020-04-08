Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два лондонских клуба хотят подписать Боатенга
Опытный защитник близок к смене чемпионата
Уже этим летом игрок "Баварии" Джером Боатенг может сменить клуб. Информацию об этом передает Bild.
Сейчас в игроке заинтересованы "Челси" и "Арсенал". Оба лондонских клуба намерены укрепить линию защиты, а мюнхенцы готовы его продать.
Контракт с Боатенгом расчитан до лета 2021-го года. Сейчас трансфеная стоимость защитника оценивается в 12 миллионов евро.
Совсем недавно Джером попал в скандал во время карантина.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...