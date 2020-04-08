  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. The Independent: АПЛ не планирует досрочно завершать сезон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

The Independent: АПЛ не планирует досрочно завершать сезон

Англия
(1 голосов)

Хотелось бы верить

The Independent: АПЛ не планирует досрочно завершать сезон
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня утром появилась информация, что в АПЛ рассматривают возможность досрочного завершения текущего сезона.

Читайте такжеНесмотря на угрозы УЕФА: АПЛ может объявить о досрочном завершении сезона

Однако, The Independent уверяет, что сейчас руководство лиги не намерено идти на данный шаг. Источник ссылается на одного из представителей АПЛ.

Ранее была информация, что УЕФА может не допустить к еврокубкам клубы тех стран, которые досрочно завершат чемпионат.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Ливерпуль коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...