The Independent: АПЛ не планирует досрочно завершать сезон

Сегодня утром появилась информация, что в АПЛ рассматривают возможность досрочного завершения текущего сезона.

Читайте также Несмотря на угрозы УЕФА: АПЛ может объявить о досрочном завершении сезона

Однако, The Independent уверяет, что сейчас руководство лиги не намерено идти на данный шаг. Источник ссылается на одного из представителей АПЛ.

Ранее была информация, что УЕФА может не допустить к еврокубкам клубы тех стран, которые досрочно завершат чемпионат.