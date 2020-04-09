Давид Луиз проиграл своему отражению в камень-ножницы-бумага

Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз поделился в своих социальных сетях забавным видео. Или Давиды Луизы? В общем, в ролике 32-летний бразилец играет со своим отражением в зеркале в популярную игру "камень-ножницы-бумага" и, в итоге, терпит поражение. Проигравший Луиз расстроился, но копия ликовала. Давид отметил:

"Тот, кто проигрывает, делает уборку!"

'Whoever loses cleans the house' ????



Lockdown life is taking its toll on Arsenal defender David Luiz ????



???? Instagram: davidluiz_4 pic.twitter.com/FQSvh0nyCi — Goal (@goal) April 9, 2020

В текущем сезоне бразильский защитник сыграл в 25 матчах Английской Премьер-лиги, в которых записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу. Также он получил 4 желтых карточки и 1 красную.