Давид Луиз проиграл своему отражению в камень-ножницы-бумага

Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз поделился в своих социальных сетях забавным видео. Или Давиды Луизы? В общем, в ролике 32-летний бразилец играет со своим отражением в зеркале в популярную игру "камень-ножницы-бумага" и, в итоге, терпит поражение. Проигравший Луиз расстроился, но копия ликовала. Давид отметил:

'Whoever loses cleans the house' ????



Lockdown life is taking its toll on Arsenal defender David Luiz ????



???? Instagram: davidluiz_4 pic.twitter.com/FQSvh0nyCi