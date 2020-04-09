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Давид Луиз проиграл своему отражению в камень-ножницы-бумага

Англия
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Чу-ва-ши…

Давид Луиз проиграл своему отражению в камень-ножницы-бумага
Новина українською

Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз поделился в своих социальных сетях забавным видео. Или Давиды Луизы? В общем, в ролике 32-летний бразилец играет со своим отражением в зеркале в популярную игру "камень-ножницы-бумага" и, в итоге, терпит поражение. Проигравший Луиз расстроился, но копия ликовала. Давид отметил:

"Тот, кто проигрывает, делает уборку!"

В текущем сезоне бразильский защитник сыграл в 25 матчах Английской Премьер-лиги, в которых записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу. Также он получил 4 желтых карточки и 1 красную.

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луиз карантин
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