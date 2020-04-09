Барселона Гвардиолы, Ман Юнайтед Фергюсона или великолепная Испания: какая команда лучше?

В список попали – "Барселона" Пепа Гвардиолы, "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона, испанская сборная, которая выиграла три главных трофея с 2008 по 2012 год. А также "Интер", "Милан", "Арсенал", "Ювентус" и другие.

Выбор Сида Лоу: Барселона, 2008-2012

Основные достижения: победа в Лиге чемпионов (дважды), Ла Лига (три раза), Копа дель Рей (дважды) и клубный чемпионат мира.

Получи мяч, сразу отдай пас партнеру; возьми мяч, передай другому - получи трофей... один за другим, и так далее. За четыре года, что Пеп Гвардиола был тренером "Барселоны", клуб выиграл 14 из 18 соревнований, чувствовалось, что он часть "Барселоны", а "Барселона" часть его. Джоан Лапорт, президент клуба в то время, однажды сказал, что сборная Испании просто одела не ту футболку.

Невероятная команда - Карлес Пуйоль, Жерар Пике, Серхио Бускетс , Хави, Андрес Иньеста, Дэвид Вилья и Педро игроки основы великолепной сборной Испании. И конечно, команда во главе с Лионелем Месси, который выигрывал "Золотой мяч" каждый год в этот период. Полная доминация над принципиальным соперником – "Реалом" во всех соревнованиях. А некоторые неудачи можно списать на случайность.

Выбор Тома Маршалла: Манчестер Юнайтед, 1986-2013

Основные достижения: победа в Лиге чемпионов (дважды), Премьер-лиге (13 раз), Кубок Англии (пять раз), Кубок Лиги (четыре раза), клубный Кубок мира и Кубок обладателей кубков.

Последовательность, системный подход и способность реагировать на различные вызовы в течение 26 лет – великолепный Фергюсон создавал исключительные команды, которые добились потрясающих успехов. Другие тренеры наблюдали со стороны, и видели сломанные шаблоны с точки зрения тактики и философии игры, но Фергюсон остается лучшим в быстрой адаптации игроков к своему стилю.

"Ман Юнайтед" выиграл 38 трофеев за время Фергюсона на "Олд Траффорд" - 13 побед в 21 Премьер-лиге с дня создания турнира, что стало золотым стандартом. Возможно, пройдет еще много времени, прежде чем другой менеджер и клуб будут способны для такого триумфа. Фергюсон давно ушел на пенсию, но все еще является влиятельным человеком в клубе – разве это не признак его великой команды.

Выбор Грэма Хантера: сборная Испании, 2008-2012

Основные достижения: победа в Чемпионате мира и Чемпионат Европы (дважды).

Единственным реальным конкурентом для сборной Испании может считаться "Барселона", которая и предоставляла своих игроков для "Фурии Роха". Что их разделяет? Футбольный бренд, созданный "Барселоной" Пепа Гвардиолы в 2009 и 2011 годах, является великолепным примером, если не сказать лучшим воспоминанием. Но на уровне сборных нет трансферного рынка, и турниры проходят в конце длинных, истощающих сезонов, поэтому по этой причине сборную Испании можно считать лучшей. Прорыв случился на Евро-2008 под руководством Луиса Арагонеса, в то время, как Висенте Дель Боске привел свою команду к успехам на Чемпионате мира-2010 и Евро-2012 .

Выбор Никки Бандини: Интер, 2009-10

Основные достижения: победа в Лиге чемпионов, Серия А и Кубок Италии

Есть необычные команды, которые можно увидеть только один раз, в то время как другие чувствуют себя стабильно на высоте и наблюдать за ними очень интересно. Команда Жозе Моуриньо принадлежит к последней категории - они выиграли Серию А только в последний день сезона. Тем не менее, был единый универсальный коллектив – воплощение которого Сэмюэль Это'о, в роли защитника против "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов.

Помимо способностей тренер внушил игрокам веру в себя, сделав для победы все возможное. Кроме таких игроков как Самюэль Это'о, Уэсли Снейдер и Диего Милито, у "Интера" также был особый талант сплоченной команды. Он закончился для "нерадзурри" почти так же быстро, как и начался, когда Моуриньо перешел в "Реал Мадрид".

Выбор Жюльена Лоренса: Арсенал, 2003-2004

Основные моменты: Победа в Премьер-лиге без единого поражения.

"Непобедимые" остались непобедимыми в лиге не только благодаря невероятному таланту и физическим способностям, но и благодаря умственной силе и уверенности. Они потерпели тогда одну неудачу - в полуфинале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" проиграли со счетом 1:0. А также им не повезло выйти из Лиги чемпионов в четвертьфинале, несмотря на то, что они были лучшей "Челси" в обоих матчах.

Во главе с Тьерри Анри, который забил 30 голов в 37 играх, а также с Патриком Виейрой, Робертом Пиресом, Дэвидом Бергкампом и Солом Кэмпбеллом, "Арсенал" Арсена Венгера были одной из самых великих команд, несмотря на то, что они выиграли только один трофей.

Выбор Джеффа Карлайла: сборная Испании, 2010

Основные моменты: победа в Чемпионате мира.

Испании не удалось сразу поразить соперников на Кубке мира в Южной Африке - они проиграли первую игру Швейцарии, лишь затем начали свою победную серию. При этом получился турнир, в котором почти каждая команда пыталась задушить их Тики-така – безуспешно. Все же "La Roja" удалось добиться своего.

Шесть игроков Испании - Икер Касильяс, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль, Хави, Андрес Иньеста и Дэвид Вилья - составили команду турнира в Южной Африке и вместе с Жераром Пике, Серхио Бускетсом, Хаби Алонсо и Фернандо Торресом сформировали команду, которую можно назвать мечтой.

Выбор Марка Огдена: Ювентус, конец 1990-х

Основные достижения: победа в Лиге чемпионов, Серия А (трижды) и Кубок Италии

Марчелло Липпи построил великую команду, которая являлась доминирующей силой, даже если они выигрывали один из трех финалов Лиги чемпионов. Коллектив, в состав которого входили такие игроки, как Зинедин Зидан, Алессандро Дель Пьеро, Антонио Конте и Эдгар Дэвидс, стал чем-то вроде легендарной суперкоманды, примером для любого амбициозного клуба.

Выбор Габа Маркотти: Барселона, 2008-2012

Основные достижения: победа в Лиге чемпионов (дважды), Ла Лига (три раза), Копа дель Рей (дважды) и клубный чемпионат мира.

Единственным конкурентом той "Барселоны" может называться только "Милан" Арриго Сакки. Но каталонская команда Гвардиолы имеет больше призов. Они выиграли две короны Лиги чемпионов и три титула Ла Лиги, они также сделали революцию в игре, вернув себе тотальное владение мячом и сумасшедший прессинг. Более того, они добились успехов в последних двух сезонах в ключевых противостояниях с Жозе Моуриньо и его помпезного "Реал Мадрида", самой дорогой команды в истории.

Выбор Ника Миллера: Манчестер Юнайтед, 1996-2001

Основные достижения: победа в Лиге чемпионов, Премьер-лига (пять раз), Кубок Англии (дважды).

Годы второго пика великой команды сэра Алекса Фергюсона были поразительно хороши. С Роем Кином и с удивительной молодежью, они показывали превосходный футбол с беспощадным стремлением к победам, которое оказалось еще и красивым. Ни одна команда не выиграет "Triple", как в 1999 году – победа в АПЛ, на одно очко опередив "Арсеналом" в последний день чемпионата, Кубок Англии после потрясающего гола Райана Гиггза против "Арсенала" в полуфинале, а также удивительный финал Лиги чемпионов. Два гола в компенсированное время матча с "Баварией" незабываемы.

Выбор Тор-Кристиана Карлсена: Милан, середина 1990-х

Основные достижения: победа в Лиге чемпионов, серия А (четыре раза).

Команда Фабио Капелло показала тактическую сторону футбола в прекрасном свете. Эта команда "россонери" казалась почти непобедимой, идеальным примером для дисциплины и лидерства. Они выиграли Серию А в четырех из пяти сезонов. В то время как характер их, сборник лучших качеств был показан в финале Лиги чемпионов 1994 года, когда они победили "Барселону" со счетом 4:0.

Выбор Тома Уильямса: Манчестер Сити, 2017-2019

Основные моменты: победа в Премьер-лиге (дважды), Кубок Англии и Кубок Лиги (дважды)

Сложно сравнивать с "Барселоной" Пепа Гвардиолы, поскольку не видел ее вживую, но "Манчестер Сити" в период с 2017-19 годов восхищает самым невероятным образом. Одна из немногих команд, о которых можно уверенно говорить – у них своя собственная цель и неповторимый стиль. В своих лучших проявлениях, в показательных матчах за ними приятно и радостно наблюдать. Им так и не удалось победить в Лиге чемпионов, но они преодолели барьер в 100 очков в игре Премьер-лиги и за этот период выиграли пять из шести трофеев в Англии.

Выбор Роба Доусона: Барселона, 2008-2012

Основные достижения: победа в Лиге чемпионов (дважды), Ла Лига (три раза), Копа дель Рей (дважды) и клубный чемпионат мира.

В 2009 году Пеп Гвардиола выиграл шесть трофеев в общей сложности, при этом уничтожил очень хорошую команду "Манчестер Юнайтед" в Риме, чтобы пополнить свою коллекцию Кубком европейских чемпионов. Два года спустя случилась похожая история на "Уэмбли". Счет в финале Лиги чемпионов был 1:1 в перерыве, но фанаты "Юнайтед" были подавлены, словно знали, что будет во втором тайме. Они оказались правы.

Выбор Колина Удоха: сборная Аргентины, Олимпийские игры 2008 года

Основные моменты: победа на Олимпиаде.

Команда, которая выиграла золотую олимпийскую медаль 2008 года, обыграв Нигерию в финале и Бразилию полуфинале. Полная талантов и уверенности в себе команда играла с чувством свободы и беспечного духа превосходства. Во главе с Лионелем Месси, Анхелем Ди Марией и Серхио Агуэро - все в возрасте до 23 лет в то время - а также с полузащитниками Хавьером Маскерано и Хуаном Рикельме, Аргентина одержала победу в турнире без поражений, выиграв шесть матчей с общим счетом 11:2.