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Манчестер Юнайтед подпишет новый контракт с Фосу-Менса

Англия
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Клуб рассчитывает на молодого игрока

Манчестер Юнайтед подпишет новый контракт с Фосу-Менса
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с защитником Тимоти Фосу-Менса. Клуб активирует опцию продления соглашения еще на сезон, сообщает Manchester Evening News.

22-летний голландец провел последние сезоны на правах аренды в "Фулхэме" и "Кристал Пэлас". В этом сезоне он сыграл за "дачников" два матча.

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В статье: Манчестер Юнайтед Тимоти Фосу-Менса
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