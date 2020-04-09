Манчестер Юнайтед подпишет новый контракт с Фосу-Менса

"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с защитником Тимоти Фосу-Менса. Клуб активирует опцию продления соглашения еще на сезон, сообщает Manchester Evening News.

22-летний голландец провел последние сезоны на правах аренды в "Фулхэме" и "Кристал Пэлас". В этом сезоне он сыграл за "дачников" два матча.