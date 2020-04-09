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Бруну Фернандеш назвал себя новым Себастьяном Вероном

Англия
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Португалец неплохо влился в состав

Бруну Фернандеш назвал себя новым Себастьяном Вероном
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш назвал себя преемником легендарного Себастьяна Верона.

"Мы нашли нового Хуана Себастьяна Верона! Но волосы, волосы должны остаться", - сказал Фернандеш MUTV .

Напомним, что Фернандеш перешел из "Спортинга" в "МЮ" зимой 2020 года за 55 миллионов евро. С тех пор португалец провел 5 матчей, в которых забил 2 гола в АПЛ.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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