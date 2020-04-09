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Бруну Фернандеш назвал себя новым Себастьяном Вероном
Португалец неплохо влился в состав
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш назвал себя преемником легендарного Себастьяна Верона.
"Мы нашли нового Хуана Себастьяна Верона! Но волосы, волосы должны остаться", - сказал Фернандеш MUTV .
Напомним, что Фернандеш перешел из "Спортинга" в "МЮ" зимой 2020 года за 55 миллионов евро. С тех пор португалец провел 5 матчей, в которых забил 2 гола в АПЛ.
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