Бруну Фернандеш назвал себя новым Себастьяном Вероном

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш назвал себя преемником легендарного Себастьяна Верона.

"Мы нашли нового Хуана Себастьяна Верона! Но волосы, волосы должны остаться", - сказал Фернандеш MUTV .

Напомним, что Фернандеш перешел из "Спортинга" в "МЮ" зимой 2020 года за 55 миллионов евро. С тех пор португалец провел 5 матчей, в которых забил 2 гола в АПЛ.