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Рио Фердинанд мог перейти в Барселону

Англия
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Об этом рассказал сам защитник

Рио Фердинанд мог перейти в Барселону
Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону" в 2008 году.

"Мы были близки. Мой агент вёл переговоры, а я пообщался с Райкардом прямо в тоннеле после нашего матча, когда мы сыграли 0:0. Я всегда говорил, что хотел уехать играть за границу, и меня могли остановить только успехи на родине. Мне повезло оказаться в таком великом клубе, как "Манчестер Юнайтед", и уйти оттуда было практически невозможно.

Мы в итоге победили "Барселону", а затем выиграли Лигу чемпионов. Зачем мне было уходить из стана чемпиона Европы в команду, находившуюся в стадии перестройки? В тот момент Хави, Иньеста и Месси не были теми же футболистами, что и спустя три или четыре года", — цитирует Фердинанда Goal.com со ссылкой на BT Sport.

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В статье: Рио Фердинанд Барселона Манчестер Юнайтед
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