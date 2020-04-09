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Главный тренер Арсенала следит за тренировками игроков при помощи GPS

Англия
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Современные технологии в ходу

Главный тренер Арсенала следит за тренировками игроков при помощи GPS
UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на паузу из-за коронавирусу, многие футболисты вынужденны поддерживать свою игровую форму.

Как сообщает football.london, главный тренер "Арсенала" Микель Артета следит за своими футболистами при помощи GPS. Игроки получили свой индивидуальный план и тренер лично следит за каждым из них.

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Напомним, что сейчас остается неизвестным, как долго Артета будет следить за ними. Пауза в АПЛ продлена на неопределенный срок.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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