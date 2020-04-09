Главный тренер Арсенала следит за тренировками игроков при помощи GPS

Несмотря на паузу из-за коронавирусу, многие футболисты вынужденны поддерживать свою игровую форму.

Как сообщает football.london, главный тренер "Арсенала" Микель Артета следит за своими футболистами при помощи GPS. Игроки получили свой индивидуальный план и тренер лично следит за каждым из них.

Напомним, что сейчас остается неизвестным, как долго Артета будет следить за ними. Пауза в АПЛ продлена на неопределенный срок.